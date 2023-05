Recco, scuole superiori: borse di studio regionali agli studenti

Recco, borse di studio regionali per gli studenti delle scuole superiori. La domanda va presentata entro il 30 giugno.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba informano che Regione Liguria ha emesso un bando per l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti residenti a Recco e iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2022/2023, per l’acquisto di libri di testo, per abbonamenti al trasporto e per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Potranno ricevere il beneficio le famiglie con Isee 2023 non superiore a 15.748,78. La domanda, andrà inoltrata solo on-line seguendo il percorso indicato. Cercare il sito istituzionale www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per lo Studente e l’orientamento (ALISEO), va presentata entro e non oltre il 30 giugno.

«Ringraziamo Regione Liguria, e in particolare l’assessore alla Scuola, Università e Politiche Giovanili Simona Ferro, per l’attenzione dimostrata nei confronti degli studenti e delle loro famiglie. – Affermano il sindaco Gandolfo e l’assessore Manerba – per aver offerto un sostegno concreto al diritto allo studio e al contrasto del rischio di abbandono e di dispersione scolastica». ABov