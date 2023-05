Samp, Quagliarella ai tifosi: ringrazio per la stima e l’affetto

Il capitano Fabio Quagliarella, tornato al gol, ringrazia i tifosi blucerchiati con parole piene di sentimento.

“Sono più bravo in campo che con le parole. Ringrazio tutti per la stima e per l’affetto che mi dimostrate in ogni momento. Non solo questa sera, ma anche negli anni passati, visto che di campionati insieme ne abbiamo fatti.

Vi ringrazio di cuore perché, nonostante l’annata difficile e particolare, avete dato una dimostrazione a noi giocatori di cosa sia la Sampdoria. Anche i nuovi compagni appena arrivati sono rimasti stupiti da questo stadio pieno di passione, e mi hanno chiesto più volte se l’atmosfera fosse sempre questa, nonostante la complicatissima situazione di classifica.

Io non ho potuto che confermare il costante supporto, aggiungendo che l’atmosfera fosse questa nonostante la stagione storta e invitandoli a pensare a cosa potrebbe succedere in caso di momento positivo. Chi era appena arrivato non riusciva a rendersi conto e il malcontento per non aver svoltato è stato davvero tanto.

A nome della squadra vi ringrazio per il sostegno durante tutto l’anno: siete stati eccezionali”.