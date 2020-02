Dopo i tre anticipi della quindicesima giornata della serie A1 maschile, resi necessari per gli impegni in Europa di Pro Recco (sconfitta a Verona 12-9 dall’Orvosi) e di CC Ortigia e AN Brescia che disputano stasera le semifinali di andata di Euro Cup, si giocava oggi il resto della giornata. Quattro match tutti con le squadre di casa vincitrici. La RN Florentia batte 13-9 il CN Posillipo nel match live su Waterpolo Channel (commento di Miraglia e Postiglione).

Per i gigliati match a strappi con gli ospiti in 12 e addirittura sul + 2 a metà gara. Il mancino Astarita, mvp con sei reti, ricuce lo strappo e mette il muso avanti per i padroni di casa (10-9) ad inizio quarto tempo. Poi Marziali (tripletta) commentte brutalità per i rossoverdi, e allora il finale è tutto biancorosso con le doppiette di Razzi e Coppoli che completano la vittoria e lo scavalco in classifica sulla Lazio che invece perde a Salerno contro la Campolongo Hospital per 12-10. Biancocelesti vivaci e in vantaggio per tre tempi (8-9). Poi l’evergreen Scotti Galletta, il mancino Cuccovillo e Parrilli piazzano il break decisivo nel quarto periodo; le reti di Vitale e Luongo (quaterna) chiudono il punteggio. Terza vittoria consecutiva e ottavo posto per la Roma che batte 9-8 il Genova Quinto. Doppio vantaggio a metà gara (5-3) per i giallorossi spinti dalle triplette di Camilleri e Ciotti. Paskovic segna il 7-3 nel terzo tempo. I padroni di casa mollano la tensione e ne approfittano i liguri che fanno 7-8 con Lindhout, ma la rete di Faraglia calma le velleità biancorosse che finiscono con la rete di Giorgetti a due minuti dal termine. Un bel Savona formato playoff batte 12-9 la Telimar a Palermo e sale al sesto posto. Si gioca punto a punto poi il break decisivo aperto da bomber Rizzo (quaterna) e chiuso da Molina Rios (tris) per il 2-7 che indirizza il match. Pe ri siciliani, sempre penulti ad un punto dalla retrocessione, la tripletta di Maddaluno e le doppiette di Draskovic e Lo Cascio per rendere meno amara la sconfitta.

Così negli anticipi. Vicono le prime tre della classe. I campioni d’Italia 16-6 con la Pallanuoto Trieste (poker di Filipovic), l’AN Brescia 10-7 con la Canottieri Napoli (4 gol di Cannella) e nel pomeriggio, nel primo dei tre incontri in programma l’Ortigia batte 9-6 la Sport Management. Tripletta di Simone Rossi per i siracusani sempre in controllo del match. Il turno si completerà sabato 22 con il match RN Florentia-Circolo Nautico Posillipo in diretta su Waterpolo Channel. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

15^ giornata

Mercoledì 19 febbraio

CC Ortigia-Sport Management 9-6

CC Napoli-AN Brescia 7-10

Pallanuoto Trieste-Pro Recco 6-16

Sabato 22 febbraio

Roma Nuoto-Iren Genova Quinto 9-8

Campolongo Hospital RN Salerno-Lazio Nuoto 12-10

Telimar-RN Savona 9-12

RN Florentia-CN Posillipo 13-9

– live su Waterpolo ChannelArbitri: Brasiliano e Severo