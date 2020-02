Accoltellamento durante la movida del centro storico a Genova

E’ successo in via San Donato

Nella notte nel Centro Storico di Genova, durante la movida del sabato sera, si è verificata una rissa che è degenerata con un accoltellamento.

L’allarme è stato lanciato intorno a mezzanotte, quando al culmine di una lite, in via San Donato, alle spalle di piazza delle Erbe, un uomo è rimasto ferito da una coltellata alla gamba, per fortuna in modo superficiale.

Soccorso è stato trasportato all’ospedale Galliera in codice rosso. Al pronto soccorso il codice rosso è stato degradato a giallo.

Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per rintracciare l’aggressore.