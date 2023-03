Pallanuoto, A1M: dominio Recco, vince Quinto in trasferta

Il campionato di A1 maschile torna con la ventunesima giornata, ottava di ritorno. Una Pro Recco in versione extra lusso manda a segno nove giocatori di movimento, con triplette di Echenique e Zalanki, e domina 15-5 in casa della CC Ortigia 1928 nel remake della recente finale della Coppa Italia Unipolsai, vinta dai campioni d’Italia. Match mai in discussione con i campioni d’Europa già avanti 8-3 a metà gara e 13-4 dopo tre tempi. Prova di forza del Berscia che passa a Savona 10-4 in rimonta; i ragazzi di Bovo soffrono nel primo tempo, in cui sbagliano anche un rigore con Renzuto Iodice (parata sicura di Rold), che la Rari di Angelini chiude in vantaggio 3-2 con tre gol in superiorità realizzati da Durdic e Guidi (doppietta). Brescia la ribalta nel secondo tempo con Vapenski e Luongo entrambi a segno a uomini pari. Nel finale di terzo tempo Durdic, che pochi minuti prima aveva segnato il -1 dei liguri (4-5), è espulso per proteste e nel quarto i lombardi prendono il sopravvento e si aggiudicano il match con un break di 5-0.

Nervi tesi anche nel derby tra Telimar Palermo e Nuoto Catania che la squadra di Baldineti si aggiudica 14-5 e dove si contano più falli gravi che gol: 13 li commette Palermo e 16 Catania. Il primo gol è di Catania con Riccardo Torrisi dopo 2’32”, poi Palermo resta sempre avanti dal 3-1 di Occhione (che alla fine farà tripletta) con l’uomo in più al quinto minuto di gioco. Insieme a Occhione, segna tre gol anche Irving. Già nel secondo tempo cartellino rosso diretto a Ferlito (Catania) e doppia espulsione a Pericas (Telimar) e Privitera (Nuoto Catania). Al primo minuto del terzo tempo viene espulso anche il tecnico dei catanesi Dato (proteste) e nel quarto periodo esce per il terzo fallo anche Catania (n 12 del Nuoto Catania).

Vittoria che sa di salvezza per il Circolo Nautico Posillipo che nel derby batte 10-6 la Check UP RN Salerno. I giallorossi, sotto 5-2 all’inversione di campo, rientrano con i gol in sequenza di Tomasic, Barroso Macarro e Gallo che valgono il 5-5 dopo tre tempi. Lo strappo decisivo dei rossoverdi nel quarto tempo con le reti in sequenza di Julian Lanfranco, Stevenson, Abramson e i due di Briganti per il determinante 10-5 a un minuto dalla conclusione.

Successo pesantissimo, sempre in chiave salvezza, anche della Distretti Ecologici Nuoto Roma che si impone 10-9 in casa dell’Anzio Waterpolis, grazie a un gol di Viskovic praticamente all’ultimo battito del match. L’Anzio conduce 9-8 con Pelicaric a tre minuti dalla fine; poi la Distretti Ecologici riequilibra il punteggio con il rigore trasformato da Francesco Faraglia a centoventi secondi dalla conclusione e mette la freccia con Viskovic che trova il jolly che regala alla squadra di Mirarchi successo e forse la salvezza diretta.

Successo infine della Iren Genova Quinto che passa 9-7 in casa della De Akker Team. I felsinei tengono fino al 6-6 di Guerrato; poi l’allungo da tre punti dei biancorossi con le reti di Nora, Molina Rios e Villa che fissano il determinante 9-6 a otto minuti dalla fine.

Il ventunesimo turno si era aperto venerdì con la vittoria della Pallanuoto Trieste (17-7) in casa del Netafim Bogliasco. Punteggio in equilibrio (4-4) fino alla metà della seconda frazione, poi i giuliani piazzano un +5 di break: è 9-4 al cambio vasca. Negli ultimi 16 minuti, la formazione di Bettini, trascinata da Inaba (a fine gara autore di 6 gol), prende il largo con un nuovo break di 6-0.

A1 maschile

21^ giornata

Venerdì 24 marzo

Netafim Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste 7-17

Sabato 25 marzo

Telimar-Nuoto Catania 14-5

RN Savona-AN Brescia 4-10

CC Ortigia 1928-Pro Recco N e PN 5-15

Circolo Nautico Posillipo-Check UP RN Salerno 10-5

Anzio Waterpolis-Distretti Ecologici Nuoto Roma 9-10

De Akker Team-Iren Genova Quinto 7-9