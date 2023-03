Vis Pesaro-Entella, Volpe: Non dobbiamo sprecare le occasioni

Le parole di mister Volpe alla vigilia di Vis Pesaro-Entella.

“Ormai mancano cinque partite ed è un qualcosa che va vissuto totalmente. Dobbiamo rimanere concentrati pensando una partita alla volta. Il tempo passa e non va sprecato perché non torna più. Fisicamente la squadra sta bene, abbiamo fatto una buona settimana. Penso sia fondamentale capire che in queste partite si riparte sempre da zero. Oggi sappiamo che sarà una gara tosta, contro una formazione che ha i suoi valori e che ha, come noi, un obiettivo importante da raggiungere. Anche nella gara di domani avrò bisogno di tutti i giocatori, sia di quelli che partiranno dall’inizio sia di quelli che entreranno, ed è un aspetto che può fare la differenza.”