Genoa, contro la Reggina il Ferraris sarà una bolgia rossoblu

Il countdown del Genoa per la partita con la Reggina, in calendario venerdì al “Ferraris” (20:30), segnala ancora qualche altro giorno di tempo.

Ma intanto cresce il numero di biglietti acquistati in prevendita: sono quasi 5mila, da aggiungere ai 20.239 possessori di abbonamento. I titoli di accesso sono reperibili nelle ricevitorie Ticketone, on-line e al Ticket Office di via al Porto Antico 4 (aperto anche domenica e lunedì, orario continuato 10-19). Nella rivendita ufficiale sono disponibili tagliandi omaggio per gli Under 14 seguendo le procedure comunicate. Prezzi base tariffa intera (*Under 16): Tribuna Inferiore: 60 £ (*30) – Distinti: 40 £ (*20) – Gradinata Sud: 15 £ (*10) – Settore 5: 10 £ (*5) – Settore Ospiti: 15 £ (*10).