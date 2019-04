Pallanuoto, A1F: torna il campionato dopo la sosta

Dopo la sosta per la Nazionale, impegnata nella Final Six di Europa Cup a Torino, il 35° campionato di serie A1 femminile torna sabato 6 aprile con la sedicesima giornata e terzultima della regular season. Poi è prevista una nuova sosta fino al 27 aprile, questa volta per le coppe europee: Final Four del Trofeo LEN il 12 e 13 aprile e Final Four di Euro Lega il 19 e 20 aprile. La partita di sabato 6 aprile trasmessa in diretta streaming sul canale tematico Waterpolo Channel è quella delle 16 a Catania (Nesima) tra L’Ekipe Orizzonte e il Rapallo Pallanuoto, in cui ritroveremo in acqua 11 delle 15 azzurre convocate dal cittì Fabio Conti nel Setterosa di Torino (5 de L’Ekipe Orizoznte e 6 del Rapallo). Telecronocaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione. L’Ekipe Orizzonte delle campionesse olimpiche Tania Di Mario e Martina Miceli, presidente e allenatrice, guida la classifica a quota 39 e il Rapallo di Enrico (presidente) e Luca Antonucci (allenatore) è terzo a due lugnghezze; all’andata vinse Rapallo 9-6. Al secondo posto c’è la SIS Roma del nuovo progetto affidato al tecnico Marco Capanna con 38 punti, che nel posticipo delle 18 al Centro Federale di Ostia riceve il Bogliasco Bene, quartultimo in classifica insieme al Verona. Le campionesse d’Italia del Plebiscito Padova, 4 scudetti consecutivi, quarte e distanti 8 punti dalle siciliane, sono impegnate alle 15 nella piscina Cozzi di Milano con il Kally Milano.

Programma 16 giornata A1 F – sabato 6 aprile

13.45 CSS Verona-RN Florentia

Arbitri Sponza e Rotondano

15.00 Torre del Grifo Village-F&D H2O

Arbitri Barletta e Frauenfelder

15.00 Kally NC Milano-Plebiscito Padova

Arbitri Ferrari e Pinato

16.00 L’Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto

Arbitri Calabrò e Petronilli

18.00 SIS Roma-Bogliasco Bene

Arbitri Pascucci e Alfi

Anticipo 17 giornata – sabato 13 aprile

13.45 CSS Verona-Bogliasco Bene

Arbitri Scillato e Braghini

(Le altre partite il 27 aprile)