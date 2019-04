Cus Genova, l’agenda biancorossa del week end

Gli Impegni Nel Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova

RUGBY. Tramontate quasi definitivamente le speranze di raggiungere i Playoff, il CUS Genova Rugby di Edd Thrower sarà impegnato domenica nel campionato nazionale di Serie A allo Stadio Carlini alle 15:30 contro il CUS Torino. Impegnata invece a Savona la squadra Cadetta del CUS Genova Rugby. Avversario di giornata il Savona Rugby domenica alle 15:30.

PALLAVOLO. Nella giornata di domani alle 21:00 il CUS Genova Volley di Gerry Grotto cercherà di conquistare punti importanti in chiave salvezza nel campionato nazionale di Serie B. Sfida in programma alle 21:00 a Caronno contro Rossella ETS. La maschile di Serie D sfiderà Santa Sabina domenica alle 20:00 all’Ippai. Per quanto riguarda le squadre femminili, doppia sfida domani per due compagini di Terza Divisione: Rossa alle 11:00 al PalaSaturn contro il PalaDonBosco, mentre la Bianca alle 15:30 a Pontedecimo contro Spazio Sport.

PALLACANESTRO. Tempo di gara-2 di Playoff di Serie C Silver per il CUS Genova Basket di coach Pansolin. Dopo il successo della sfida d’andata al PalaCUS adesso gli Universitari hanno la possibilità di chiudere la serie. Avversaria Pegli di coach Costa al PalaFigoi domenica alle 18:00. Tempo di gara-1, invece, per la SCAT di coach Toselli e dei giovani del CUS Genova. In programma domani alle 20:45 gara-1 contro Loano al PalaCUS.

HOCKEY. Il CUS Genova Hockey di mister Cappelli sarà impegnato domenica alle 16:30 sul difficile campo di Moncalvo contro l’US Moncalvese, squadra potenzialmente ruvida specialmente sul terreno di casa. I genovesi arrivano alla partita con gli ormai soliti acciaccati, ma numericamente quasi al completo.

TENNIS. Giornata di riposo per la femminile del CUS Genova Tennis, mentre la maschile sempre in Serie C affronterà domani mattina alle 09:00 in trasferta il TC Genova. Trasferta più difficile del girone ma in cui i Biancorossi cercheranno sicuramente di vendere cara la pelle.