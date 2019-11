Pallanuoto, A1F: sesta giornata per Rapallo e Bogliasco

Sabato 9 novembre c’è la sesta giornata del campionato di serie A1 femminile numero 36.

La partita di cartello è quella di Padova tra Plebiscito e L’Ekipe Orizzonte, le uniche rimaste imbattute e a punteggio pieno dopo cinque giornate. Appuntamento alle 18.30 in diretta streaming su Waterpolo Channel con quella che è stata la finale scudetto del 2017 e 2018, entrambe le volte vinta dal Padova. Dirigono l’incontro Ercoli di Montelparo (Fermo) e Paoletti di Roma.

La squadra di Stefano Posterivo, dopo il successo di mercoledì scorso al Foro Italico con la SIS Roma (7-6) si ricandida come principale antagonista dell’Ekipe Orizzonte Catania campione d’Italia in carica e club femminile più medagliato d’Italia con 20 scudetti, tre Coppe Italia, otto Coppe dei Campioni, una Coppa Len e una Supercoppa europea.

La SIS Roma, vicecampione d’Italia 2019 e detentrice della Coppa Italia, chuide il programma della giornata alle 19.30 a Verona con il CSS ancora alla ricerca dei primi punti in casa (finora due vittorie in trasferta per le ragazze di Giovanni Zaccaria). Arbitri Fusco di None (Torino) e Brasiliano di Camogli (Genova).

Il campionato maschile è fermo e torna il 16 novemnbre, dopo l’impegno del Settebello in World League con la Grecia, il primo della nuova stagione per i campioni del mondo di Alessandro Campagna, in programma martedì 12 novembre ad Atene alle 18.30 italiane.

Programma della 6^ giornata – 9 novembre

Ancona. Piscina Passetto, 16.30

Vela Ancona-Bogliasco 1951

Arbitri Severo e Ricciotti

Firenze, Piscina Nannini, 18.00

RN Florentia-Kally Milano

Arbitri Guarracino e Pascucci

Rapallo, Piscina Comunale, 18.30

Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste

Arbitri Collantoni e Rovida

Padova, Piscina Plebiscito, 18.30 – diretta Waterpolo Channel

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri Ercoli e Paoletti

Varona, Piscina Monte Bianco, 19.30

CSS Verona-SIS Roma

Arbitri Fusco e Brasiliano