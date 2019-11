Pallanuoto, Champions: missione Hannover per Recco

Ad Hannover, nel giugno scorso, si è interrotto il sogno Champions. Da Hannover la Pro Recco vuole ripartire dopo il pari beffa di Zagabria, uno stop arrivato dopo 26 vittorie consecutive nei gironi di Champions League. La squadra di Ratko Rudic è partita questa mattina per la Germania: domani, alle 19 con diretta su Sky Sport Collection (Canale 205), affronterà la Waspo Hannover nella quarta giornata del gruppo B. Tre punti fondamentali per rimanere in scia del duo ungherese Ferencvaros – Osc, in testa a punteggio pieno.

“La voglia di riprendere la marcia è tanta – ammette Edoardo Di Somma – in settimana abbiamo lavorato sugli errori commessi a Zagabria, sia davanti al video sia tatticamente in acqua. Sono sicuro che domani non li rifaremo. Ci troveremo di fronte una squadra ostica, con un attacco formidabile: a Radovic e Brguljan si sono aggiunti Muslim e Nagaev, non sarà facile affrontarli, soprattutto in casa loro. Per fare bottino pieno dovremo giocare molto bene in difesa e andare con forza in attacco come sappiamo fare noi”.

Di Somma, 23 anni compiuti a settembre, si sta ritagliando uno spazio importante nel tredici di Rudic: “Sono contento, non è facile quando davanti hai i due difensori più forti al mondo, Ivovic e Buslje. Da loro, però, si può imparare tanto, sono umili e ritagliano sempre del tempo per darmi qualche consiglio sulla marcatura. Allenarsi con questi campioni è molto stimolante”.

La partita sarà arbitrata da Margeta (Slovenia) e Marjai (Ungheria). Delegato il turco Tulga