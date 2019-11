Pisa-Spezia, i convocati di Italiano per la Toscana

Determinati a proseguire nella striscia positiva colta nelle ultime gare, domani alle ore 15:00 sul terreno dell’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani”, le Aquile di Vincenzo Italiano affronteranno il Pisa di mister D’Angelo nel 12° turno della Serie BKT 2019/2020.

Per la sentita sfida con i nerazzurri, il tecnico italo-tedesco ritroverà Gennaro Acampora e Dj Buffonge, ma dovrà fare a meno di Ramos (affaticamento) e di Luca Mora, entrambi out in seguito ai postumi delle tre sfide in sei giorni disputate nella scorsa settimana.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.SCUFFET, 12.KRAPIKAS, 31.DESJARDINS

DIFENSORI: 2.VIGNALI, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 28.ERLIC

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI M., 16.BARTOLOMEI, 25.MAGGIORE, 27.BENEDETTI, 29.BUFFONGE

ATTACCANTI: 7.BURGZORG, 10.RICCI F., 11.GYASI, 15.MASTINU, 17.GUDJOHNSEN, 26.BIDAOUI, 32.RAGUSA