Pallanuoto, A1F: colpo del Bogliasco nella vasca di Milano

E’ in programma il settimo turno. Colpaccio della SIS Roma che supera 7-6 la Plebiscito Padova, scavalcandola in testa alla regular season.

Le giallorosse conducono 4-1 dopo un tempo e 5-3 all’inversione di campo; le patavine rientrano fino al 5-4 di Millo in avvio di terza frazione. Lo strappo decisivo della SIS arriva a cavallo tra la fine del penultimo e l’inizio dell’ultimo quarto, con il mini break firmato da Cocchiere e Picozzi che fissa il 7-4 decisivo.

Bogliasco passa a Milano 10-7 e raggiunge momentaneamente la Florentia in classifica a quota 7. La partita si mette subito in discesa per la squadra di Sinatra che dopo il 3-1 iniziale arriva 8-4 dopo 23 minuti. Anna Repetto con una tripletta (due rigori realizzati tra la fine del terzo e l’inizio del quarto tempo e un gol in parità numerica) riapre la partita. Gagliardi e Millo la richiudono in fretta.

Seconda vittoria consecutiva per la Vetrocar Verona dell’ex cittì azzurro Paolo Zizza che, dopo la sconfitta con il Plebiscito Padova alla quinta giornata, prima si impone 12-8 a casa del Bogliasco e ora sul proprio campo supera agevolmente la Pallanuoto Trieste 16-9. Prima metà di gara equilibrata, che si chiude comunque con le veronesi avanti di due lunghezze, e terzo tempo da ko tecnico con gol di Di Maria, Gragnolati, Kempf e Ivanova che pesano sul risultato (12-7 con la sola Alba a reagire tre le ospiti) e successivamente sul morale di Trieste. Poker anche nell’ultimo periodo; quattro gol a testa per Kempf e Gragnolati.

Il Como Nuoto Recoaro rialza la testa dopo la goleada subita dalla SIS Roma nel lunch match del 27 novembre e centra la terza vittoria in campionato ai danni della Vela Ancona, fanalino di coda insieme a Milano. Le ragazze di Pozzi fanno subito la vice grossa e nei primi 4’15” sono avanti 6-0. Ci pensa Uccella, il portiere ospite, ad interrompere il break lariano. Al tramonto del primo tempo si porta in attacco a sostegno delle compagne, riceve palla, avanza, finta e tira realizzando il primo gol di Ancona. Nei tre tempi successivi la squadra ospite regge meglio il confronto ma senza riuscure a ridurre il gap iniziale. Sul tabellino di Como che chiude 12-7 spiccano le quaterne di Iannarelli e Romanò.

In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19” è rinviata a data da destinarsi la gara L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia.

