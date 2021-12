Calcio – Il Levanto fa gli onori di casa al Follo

Levanto – Difesa urgentemente cercasi. Il Levanto riceve il Follo San Martino, domenica 5/12, senza gli indisponibili Ardoino di recente arrivo e Zoppi nonché capitan Nicora; benché quest’ultimo, là sulla sinistra, funga quasi più da centrocampista che non da difensore: non è una gran consolazione (allora incompleto pure il centrocampo…) vero?

Per la cronaca al “Raso Scaramuccia” arriva il Follo San Martino reduce dalla sconfitta interna, per 3-2, col Colli Ortonovo. Dunque avversari dimessi e in crisi ? O scalpitanti dalla voglia di riscattarsi ? E’ importante perché i levantesi, reduci dallo strano pareggio di Genova per 2-2 col Real Fieschi, non vedono l’ora di togliersi dalla zona-playout. Ma alle vigilie le ipotesi quasi sempre si sprecano.

Nel frattempo, ecco di seguito l’attuale classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure, premesso che non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite anche per via del numero dispari di componenti il raggruppamento.

Forza e Coraggio punti 26; Don Bosco Spezia 24; Sammargheritese 23; Bogliasco 21; Golfo Pro Recco 19; Magrazzurri 16; Follo San Martino e Little James 14; Marassi 14; Tarros Sarzanese e Levanto 13; Colli Ortnovo 9; Real Fieschi 8; Goliardicapolis 7; Valdivara Cinque Terre 5.

Nella foto capitan Nicora