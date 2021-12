Juve-Genoa, statistiche: nel ’91 l’ultima vittoria del Grifone a Torino

Il Genoa incerottato va a Torino ad affrontare la Juve a domicilio nella speranza di invertire la rotta in una sfida impossibile.

Sono 138 le sfide tra Juventus e Genoa. I bianconeri hanno vinto 84 gare contro i 26 successi dei rossoblù, 28 i pareggi. Curiosità: la Juve ha vinto le ultime tre partite col Genoa in campionato con il risultato di 3-1. Nelle 54 gare giocate a Torino, il Genoa ha ottenuto solo due successi.

L’ultima nel ’91 grazie alla rete decisiva di Tomas Skuhravy. Da allora 14 successi dei bianconeri e 4 pareggi. In caso di vittoria, Allegri raggiungerebbe la vittoria numero 150 in A con la Juve e la 250° in generale nella competizione. I rossoblù hanno pareggiato le ultime tre trasferte. Szczesny ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di campionato: solo un gol subito contro l’Atalanta. Dybala è da tenere d’occhio. L’attaccante argentino conta due reti e un assist nelle tre sfide più recenti con il Genoa.