Pallanuoto, A1F: Bogliasco ko, vince Rapallo

Quinta giornata anche della regular season femminile.

Otto giocatori di movimento a segno, con la cinquina di Garibotti e la quaterna della mancina, e un solo gol subito per L’Ekipe Orizzonte supera agevolmente 21-1 la Vela Nuoto Ancona. Unica rete delle marchigiane, quella del 7-1, di Strappato al quarto minuto del secondo tempo; etnee che comandano il campionato a punteggio, in attesa di SIS Roma e Plebiscito PD, impegnate in Eurolega, e che si sfideranno nel posticipo mercoledì 6.

Sale al terzo posto in classifica a quota nove la CSS Verona che, davanti alle telecamere di Waterpolo Channel, supera 13-11 la Pallanuoto Trieste. Le giuliane tengono fino al 7-7 di Bettini a metà gara. Poi le scaligere scappano con due preziosi mini break: Borgi e Marchetti firmano il 9-7 dopo tre parziali; successivamente Esposito con una doppietta e Carotenuto il decisivo 12-8.

Un gol di Marcialis a cinquantaquattro secondi dalla fine per il successo della Rapallo Pallanuoto che sconfigge 12-11 la Kally NC Milano. Le meneghine pagano il 4 su 14 in superiorità numerica.

La Rari Nantes Florentia torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e vince di nuovo in trasferta. Le ragazze allenate dall’ex azzurra Aleksandra Cotti si impongono 9-8 a Bogliasco. L’ultimo successo delle gigliate in campionato risaliva al 5 ottobre, 7-5 in casa della Vela Ancona. Tripletta di Giachi.

A1 femminile

5^ giornata – sabato 2 novembre

L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona 21-1

Bogliasco 1951-RN Florentia 8-9

Pallanuoto Trieste-CSS Verona 13-11 – trasmessa in diretta su Waterpolo Channel

Kally NC Milano-Rapallo Pallanuoto 11-12

Mercoledì 6 novembre

14.00 SIS Roma-Plebiscito PD

Arbitri: Ferrari e Gomez