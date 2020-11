Pallanuoto, A1 M: il programma modificato del terzo turno

Sabato 28 novembre è in programma la terza giornata dell’A1 maschile. In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19” sono rinviate a data da destinarsi Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) e RN Savona-CN Posillipo (D). Seguono il programma completo e le designazioni arbitrali:

A1 maschile

3^ giornata – sabato 28 novembre

15.00 Pro Recco-RN Salerno (A)

Arbitri: Pinato e Taccini

Delegato: Cavallini

riposa Iren Genova Quinto

18.30 Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) rinviata

riposa Roma Nuoto

14.00 Lazio Nuoto-Telimar Palermo (C)

Arbitri: Castagnola e Navarra

Delegato: Paoletti

riposa CC Ortigia

15.00 RN Savona-CN Posillipo (D) rinviata

15.30 San Donato Metanopoli-RN Florentia (D)

Arbitri: D. Bianco e Brasiliano

Delegato: L. Bianco

A1 femminile. Per la seconda giornata della serie A1 femminile si recupera per il gruppo A Bogliasco 1951-Plebiscito Padova, con fischio d’inizio alle 16.00. Arbitri: Piano e Sponza. Delegato: Ferrari.