Palco sul Mare Festival: arriva il comico Ruggero De I Timidi

Lunedì 22 luglio il Palco sul Mare Festival riporta in scena il cantautore comico Ruggero De I Timidi.

Con un personaggio un po’ strampalato, una parrucca nera e una cascata di testi irriverenti e si avrà una serata tutta da ridere con Ruggero de I Timidi.

Attore di formazione ma cabarettista e cantante di vocazione, Andrea Sambucco da 6 anni porta in scena il personaggio di Ruggero de I Timidi, il crooner disinibito che dice tutto quello che gli passa per la testa.

Dopo l’apprezzato concerto del 2015, Ruggero torna a Porto Antico EstateSpettacolo per Palco sul Mare Festival con lo spettacolo “Stand Up and Songs”, uno show a metà strada tra happening, cabaret e il tentativo dichiarato di diventare il più grande one man show.

Non mancheranno sul palco le incursioni della moglie, la soubrette Fabiana Incoronata Bisciglia e la partecipazione del fedelissimo maestro Ivo.

Imbracciando la sua immancabile chitarra e con un sorriso sornione, Ruggero farà rivivere tutto il meglio dei suoi successi.

Info utili sullo spettacolo “Giovani Emozioni – Il Musical” di Ruggero de I Timidi.

Data: lunedì 22 luglio 2019

Orario: apertura cancelli ore 20:30

Location: Piazza Delle Feste

Biglietti: Posto Unico Seduti

Prezzo: intero € 15,00 + ridotto € 13,00

Prevendite: Happyticket – PalcosulMare

DiscoClub – Via San Vincenzo 20

Porto Antico Plastic Free

Prosegue anche in occasione di EstateSpettacolo l’impegno della società Porto Antico di Genova per sensibilizzare tutti i visitatori dell’area sulla necessità di ridurre il consumo di plastica monouso.

Dopo l’introduzione delle borracce riutilizzabili in acciaio in vendita negli esercizi commerciali del Porto Antico, la mostra Planet vs Plastic e l’installazione del Sea Bin per la pulizia del mare da plastiche e microplastiche, la rassegna estiva quest’anno eliminerà da Piazza delle Feste tutti i bicchieri di plastica monouso, introducendo l’intelligente novità di PCup, il bicchiere “usa e passa” in silicone: bello, con lo skyline del Porto Antico, pratico, si può riempire e utilizzare più volte, e anche social, grazie ad un chip elettronico che permette, tramite app collegata, di connettersi con tutti i “bicchieri” presenti in quel momento nello stesso posto.