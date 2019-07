Boston Whaler in difficoltà a Panigaglia, intervento dei VVF con moto d’acqua

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti oggi alle 12:40 nello specchio acqueo di fronte a Panigaglia per il soccorso di una piccola imbarcazione alla deriva.

Un Boston Whaler di 6 metri con a bordo 5 persone, a causa della rottura di un supporto, ha rischiato di perdere il motore fuoribordo rimanendo totalmente ingovernabile.

L’allarme è stato ricevuto direttamente dal personale del Soccorso Acquatico che stava effettuando un servizio di assistenza con la moto d’acqua ad una gara di nuoto.

Di concerto con la capitaneria di porto i due soccorritori hanno immediatamente raggiunto l’imbarcazione in difficoltà per evitare che potesse trovarsi in condizioni di pericolo e, contemporaneamente, dalla Sala Operativa veniva fatto partire il personale del Distaccamento Porto Mercantile con un potente gommone.

Giunti sul posto e constatato che gli occupanti del natante stavano tutti bene e dopo aver messo in sicurezza il motore in modo da non perderlo, hanno provveduto a rimorchiarlo fino alla darsena di Pagliari.