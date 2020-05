Palazzo Tagliaferro partecipa a International Museum Day

International Museum Day 2020. Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione.

Palazzo Tagliaferro Andora partecipa oggi alla Giornata Internazionale dei Musei promossa dall’ICOM (International Council of Museums).

La partecipazione viene vissuta virtualmente ed è fruibile cliccando su questo link

dati i tempi necessari per riorganizzare la riapertura della location dopo il periodo di lockdown nel pieno rispetto delle norme di sicurezza igienico sanitarie.

La manifestazione internazionale nata nel 1977, vuole sottolineare l’importanza dei musei come luogo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.

Il tema che quest’anno è l’eguaglianza: diversità e inclusione, è occasione per una riflessione sul compito sociale e didattico dei Musei ruolo pienamente svolto da Palazzo Tagliaferro che, nel corso del tempo, grazie alle sinergie e alle collaborazioni attivate con varie realtà quali Istituzioni, Università e Festival, è in grado di favorire la crescita culturale della Regione.

Si tratta di un luogo inclusivo punto di riferimento per i turisti, per i cittadini, per le istituzioni scolastiche, un luogo dove artisti, intellettuali studiosi trovano sempre spazio.

I festeggiamenti per la giornata internazionale e il tema di quest’anno, permetteranno di presentare ad un pubblico ancora più ampio sia il Contemporary Culture Center sia il Museo Mineralogico Luciano Dabroi aprendo ad una riflessione, di tutta la comunità, sul ruolo sociale di questi luoghi di cultura, di incontri, di contaminazioni e confronti sempre realizzati in nome del dialogo continuo con il fine di promuovere inclusione e superare stereotipi.

Palazzo Tagliaferro | la foto di copertina è stata scattata prima dell’emergenza Covid-19