Ritorna a Recco il sapore della focaccia

Come preannunciato, oggi lunedì 18 maggio hanno riaperto a Recco Il ristorante Del Ponte e Da O Vittorio, domani martedì 19 Edobar a Sori, un importante messaggio di positività

Con un brindisi e un saluto dai loro titolari, rispettivamente Gianni e Massimo De Ferrari, Gianni e Vittorio Bisso, Fabio e Giorgio Benvenuto, il Consorzio della Focaccia di Recco ringrazia tutti, i media che tanto supporto stanno dando nella comunicazione e i clienti, che piano piano torneranno a sedersi a tavola intorno ad una Focaccia di Recco col formaggio IGP.

Presto arriveranno anche gli altri ristoranti con l’obiettivo ai primi di giugno di essere tutti riaperti, ristoranti, panifici, gastronomie e focaccerie per un atteso ritorno alla normalità. Vi aspettiamo!

Le attività aderenti al Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio:

Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Vitturin 1860 – Storica Focacceria Manuelina. Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto

Panifici a Recco: Panificio Moltedo G.B. via Assereto – Panificio Moltedo 1874 via XX Settembre. Tossini via Roma – Tossini via XXV Aprile. Panifici e gastronomia a Recco: Tossini via Assereto – Tossini via Trieste.

Asporto a Camogli: Focacceria Revello dal 1964.