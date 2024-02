Open Day per la Giornata Mondiale dell’Udito il 2 marzo al Gaslini

Prove Audiometriche Gratuite per Bambini e Adolescenti

Genova – In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, l’Istituto Gaslini organizza un Open Day sabato 2 marzo per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione uditiva.

L’ospedale offrirà prove audiometriche gratuite per bambini e adolescenti (dai 4 ai 16 anni) insieme a un momento informativo per i genitori. Il Direttore UOC Otorinolaringoiatria, Roberto D’Agostino, illustrerà l’esecuzione degli esami, i motivi per cui sono necessari e i campanelli d’allarme da considerare per proteggere l’udito dei bambini e degli adulti.

L’evento si terrà presso l’Ospedale di Giorno (pad. 20) dell’Istituto Gaslini dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Gli specialisti del Gaslini saranno disponibili per accogliere le famiglie, offrire informazioni sulla prevenzione e diagnosi precoce.

Per partecipare è necessario inviare una richiesta via mail all’indirizzo: albertotonelli@gaslini.org. Sono disponibili solo 20 posti.