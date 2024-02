Donazione del sangue, nasce il Gruppo donatori della Croce Rossa La Spezia, da pochi giorni ufficialmente istituito e in sinergia con il Centro trasfusionale Asl 5

L’iniziativa, che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sul territorio per la promozione della cultura della donazione e per la raccolta del sangue e del plasma, è rivolta a tutti i cittadini, volontari della Croce Rossa e non, che vogliano contribuire con un atto di generosità a sostenere le necessità delle strutture sanitarie in materia di raccolta del sangue e del plasma.

Tutti coloro che doneranno il sangue o il plasma iscrivendosi al Gruppo donatori della Croce Rossa, inoltre, grazie a un accordo tra Alisa e il Comitato Regionale della Croce Rossa potranno sostenere le numerose attività della CRI spezzina. Chi è interessato ad unirsi al Gruppo donatori della Croce Rossa e ricevere più informazioni può scrivere alla mail donatoridisangue@crilaspezia.it.

“La Croce Rossa Italiana è da sempre in prima linea per promuovere la donazione del sangue come atto di generosità e contributo indispensabile alla nostra comunità ed è per questo motivo che è parte integrante del CIVIS, il Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del Sangue – commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – Questa iniziativa si va ad aggiungere ai già numerosi servizi sociosanitari che i nostri volontari garantiscono ogni giorno sul territorio, e potrà fornire un valido sostegno alle esigenze delle strutture sanitarie spezzine in materia di raccolta di sangue e plasma”.