Petizione contro caccia con arco e frecce raccoglie più di 105mila firme in 48 ore

Genova – Dopo la diffusione delle scioccanti immagini del cinghiale ferito da una freccia a Bavari, la petizione online lanciata su Change.org da Antonella Belgrano il 30 luglio scorso ha superato le 105mila firme nelle ultime 48 ore. La petizione chiede il divieto della caccia con arco e frecce agli animali selvatici nella Regione.

Nel testo dell’appello si evidenzia la necessità di porre fine alle atroci sofferenze inflitte alla fauna selvatica, che spesso perdurano per giorni mentre l’animale rimane ferito e in attesa di morire. Si sottolinea anche il rischio per le persone che frequentano i boschi.

La petizione è stata lanciata in risposta all’approvazione da parte del Consiglio Regionale di una proposta che autorizza la caccia con arco e frecce in Liguria, avvenuta il 27 luglio 2023.

Link alla petizione: www.change.org/p/vietare-la-caccia-con-arco-e-frecce-agli-animali-selvatici-in-liguria