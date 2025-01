Oggi presso la biblioteca UNIGE presentazione del libro su Carlo Angelino

Oggi, martedì 21 gennaio 2025, alle ore 17:00, la Biblioteca Universitaria di Genova (Via Balbi 40) ospiterà la presentazione del volume “Carlo Angelino, filosofo della scepsi”, a cura di Paola Ursino e pubblicato da Rubbettino (Soveria Mannelli, 2024).

Un omaggio a Carlo Angelino, maestro della filosofia tedesca e della scepsi

L’evento sarà un’occasione per ricordare la figura di Carlo Angelino (Moncalvo, 28 gennaio 1938 – Torino, 17 aprile 2022), traduttore di Martin Heidegger, insigne studioso della filosofia tedesca del Novecento e docente per quarant’anni di Filosofia della religione, Estetica e Storia del pensiero politico antico presso l’Università di Genova. Angelino è stato anche tra i soci fondatori della casa editrice il Melangolo, nata a Genova nel 1976.

Il volume raccoglie gli atti e le riflessioni di diversi colleghi e allievi del professore, che a dodici mesi dalla sua scomparsa hanno approfondito la sua radicale visione della σκέψις (sképsis), intesa come atteggiamento critico e antidogmatico. Nella pubblicazione sono presenti anche interventi di noti studiosi e un inedito del filosofo dal titolo “Arte e pensiero”, scritto nel febbraio 2013.

Relatori e ospiti dell’evento

Dopo il saluto iniziale di Simona Langella, Presidente dell’AFL, interverranno: Alberto Giorgio Cassani, Dino Cofrancesco, Paolo De Lucia, Alessandro Di Chiara, Letterio Mauro, Oscar Meo (anche moderatore dell’evento), Simone Turco, Paola Ursino e Stefania Zanardi.

Un evento culturale in diretta streaming

Per coloro che non potranno partecipare di persona, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Biblioteca Universitaria di Genova: @bibliotecauniversige.

Carlo Angelino: il filosofo della scepsi e il suo contributo alla cultura

Carlo Angelino ha lasciato un segno profondo nella filosofia contemporanea grazie alla sua dedizione alla traduzione e interpretazione del pensiero di Heidegger e al suo approccio critico al dogmatismo. Questo evento celebra non solo il suo lavoro accademico, ma anche la sua capacità di ispirare generazioni di studiosi attraverso una visione del pensiero fondata sul dubbio costruttivo e la ricerca incessante.

Non perdere questa importante occasione per approfondire la vita e l’opera di un protagonista della filosofia italiana del Novecento.

