Ong trasporta altri 85 migranti a Genova. Corso: non c’è posto, ricollocarli altrove

“Un altro sbarco di migranti previsto per venerdì prossimo a Genova, ma le nostre strutture di accoglienza sono sature.

Auspico quindi che le 85 persone (in gran parte giovani uomini) raccolte in mare al largo della Libia dalla nave Ong Ocean Viking, battente bandiera norvegese, non si fermino qui e vengano subito ricollocate altrove.

Genova è una città generosa e fin qui ha fatto la sua parte. Però abbiamo raggiunto il limite e non possiamo sacrificare altri spazi sociali.

In ogni caso, è necessario bloccare gli sbarchi, che significa anche salvare vite, e combattere il ‘business’ del traffico di essere umani che ruota intorno all’immigrazione incontrollata”.

Lo ha dichiarato oggi la segretaria provinciale della Lega e assessora comunale di Genova Francesca Corso.

