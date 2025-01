AIRC, le arance della salute tornano in 3000 piazze

La Fondazione AIRC, fondata nel 1965, inaugura la celebrazione del suo sessantesimo anniversario con l’iniziativa delle Arance della Salute. L’evento, che si terrà in circa 3.000 piazze e scuole, vedrà il coinvolgimento di volontari, studenti, insegnanti e donatori, tutti protagonisti della comunità AIRC. L’obiettivo è raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e sensibilizzare sulla prevenzione per ridurre il rischio di sviluppare tumori. Gli ambassador Claudio Marchisio e Lorenzo De Silvestri saranno in prima linea per promuovere una sana alimentazione e combattere il fumo.

Arance della salute per la ricerca sul cancro: appuntamento sabato 25 gennaio

Sabato 25 gennaio, migliaia di volontari distribuiranno nelle piazze le Arance della Salute di Fondazione AIRC per raccogliere fondi destinati alla ricerca sul cancro. In contemporanea, scuole e istituti educativi saranno coinvolti nella sensibilizzazione sulla prevenzione. Gli studenti, insieme agli insegnanti, si attiveranno per diffondere l’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per il lavoro dei 5.400 ricercatori impegnati nella ricerca oncologica.

I prodotti solidali nelle piazze

Nel corso dell’evento, i volontari distribuiranno diversi prodotti solidali:

Reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro),

(donazione minima 13 euro), Vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia IGP (donazione minima 8 euro),

(donazione minima 8 euro), Vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro).

Le arance rosse sono un simbolo di sana alimentazione: ricche di vitamina C e antociani, essenziali per il benessere del corpo. Ogni arancia copre oltre due terzi del fabbisogno giornaliero di vitamina C.

La distribuzione nelle scuole: “Cancro io ti boccio”

Venerdì 24 e sabato 25 gennaio, il progetto “Cancro io ti boccio” coinvolgerà scuole e famiglie nella distribuzione dei prodotti AIRC. Questo programma di cittadinanza attiva promuove la cultura scientifica e l’impegno nella prevenzione del cancro. Maggiori informazioni sono disponibili su scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp.

Le donazioni per la ricerca sul cancro

Le donazioni raccolte grazie a questa iniziativa sosterranno i progetti di ricerca della Fondazione AIRC. Per il 2025, sono stati destinati oltre 141 milioni di euro a più di 770 progetti di ricerca. I ricercatori, come Maria Rescignodell’Humanitas University, stanno studiando nuovi vaccini terapeutici contro il cancro, con l’obiettivo di sviluppare cure sempre più efficaci.

Prevenzione e stile di vita sano: l’importanza di un’alimentazione equilibrata

Gli ambassador AIRC, come Claudio Marchisio e Lorenzo De Silvestri, promuovono l’importanza di stili di vita sani per prevenire il cancro. Marchisio consiglia una dieta sana attraverso il modulo 5-4-1, mentre De Silvestri sensibilizza sullo smettere di fumare. Studi scientifici dimostrano che fino al 40% dei nuovi casi di cancro può essere prevenuto grazie a comportamenti salutari, come non fumare, fare attività fisica e seguire una dieta equilibrata.

La raccolta fondi continua nei supermercati

A partire dal World Cancer Day, e per tutto il mese di febbraio, 60 insegne della grande distribuzione aderiranno all’iniziativa “Arance rosse per la ricerca”. In questo caso, per ogni reticella di arance venduta, AIRC riceverà una donazione di 50 centesimi. Questo progetto, che coinvolge oltre 11.000 punti vendita, cresce ogni anno, raccogliendo milioni di euro per sostenere la ricerca oncologica.

Per ulteriori dettagli e per trovare il punto vendita più vicino, visita il sito ufficiale di AIRC.

