Oggi ad Albenga Margherita Politi presenta un libro sullo Yoga

ALBENGA- La scrittrice genovese Margherita Politi ritorna nella “Città delle Torri”, a cui è molto legata, per presentare il suo ultimo libro. Si tratta di un saggio intitolato “Immergersi nel flusso dello yoga”. L’appuntamento, per gli amanti della lettura e per gli appassionati e cultori dello yoga, è fissato per questa sera alle ore 18, nella Sala convegni della Clinica San Michele.

Marchigiana di nascita (è nata a Jesi), ma genovese d’adozione, la Politi è Laureata in Architettura. Ex docente, nel suo precedente e coraggioso saggio “A scuola non si respira più” ha affrontato le tante problematiche e sfide pedagogiche legate al mondo della scuola spiegando le variegate cause che hanno portato il nostro sistema scolastico, sino a pochi anni fa alla pari con altri Paesi Europei, al penultimo posto nell’Unione.

Anche in questo nuovo saggio l’autrice adotta la stessa metodologia con l’obiettivo di esaminare e chiarire il complesso mondo che ruota intorno allo yoga.

“Vorrei condurre – ci spiega la stessa autrice- il lettore nell’affascinante percorso yogico integrale, per arginarlo dalla commercializzazione in atto nei Paesi occidentali”.

Con linguaggio chiaro descrive il sentiero dello yoga, dai primi passi sino a tecniche avanzate quali quelle di Laya e di Dhyana Yoga inducendo curiosità, addentrandosi nel flusso dello Yoga attraverso il proprio percorso esperienziale di 35 anni di pratica.

“Con questo saggio – conclude la Politi- cerco di condurre il lettore all’interno di questa antica disciplina avvalendomi di alcuni passi tratti dai testi sacri dello Yoga per indirizzare non soltanto coloro che desiderano approfondirla e sperimentarla più in profondità, ma anche coloro che in un tempo relativamente breve desiderano farla diventare una vera esperienza di vita”.

Insomma si tratta di un libro per tutti, in quanto possiede non solo una forte valenza culturale, ma anche una notevole componente divulgativa.

Introdurrà la presentazione il professor Riccardo Aicardi, molto conosciuto ad Albenga e in Liguria, filosofo ed anch’egli praticante di meditazione.

Sarà presente anche l’editrice, la dottoressa Maria Cristina De Felice di liberodiscrivere associazione culturale.

Ad ospitare questo evento (su prenotazione e conforme a tutte le direttive anti Covid) sarà la benemerita famiglia Nante che è sempre disponibile ad accogliere iniziative culturali e di volontariato che possano dare lustro alla città turrita.

CLAUDIO ALMANZI