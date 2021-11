Pallavolo – E’ derby tra la Matec e il Lunezia

La Spezia – Derby in provincia della Spezia sabato 27/11 al Palazzetto dello Sport di Riccò del Golfo, a causa dell’indisponibilità del Palamariotti spezzino, per la 7.a giornata del campionato nazionale di volley femminile (Girone I) fra la capolista Matec Group Spezia e il Lunezia Volley.

Tra le spezzine ancora fuori per colpa del solito polpaccio il palleggiatore Mercedes Pieroni e in forse lo schiacciatore Beatrice Roni a sua volta lesionata; nel Lunezia tuttora “out” il “martello” Martina Gorgoglione sempre in via di recupero.

Si gioca alle ore 18 e arbitrano Benedetta Fibbi Andrea Zaccaria.

Ecco poi le altre gare in programma nella giornata…Azzurra S. Casciano-Corbinelli Montespertoli, Nottolini Lucca-Ambra Cavallini Pontedera, Pallavolo Scandicci-Ariete Prato, Ricami Fenice Pistoia-Baia Marinaio Cecina e Timenet Empoli-Flora Buggiano.

Infine vediamo quella che bel raggruppamento è l’odierna classifica: Matec La Spezia punti 15; Ambra Cavallini Pontedera Pi e Corbinelli Montespertoli Fi 13; Azzurra San Casciano Fi 12; Ariete Prato 11; Flora Buggiano 10; Timenet Empoli Fi e Lunezia Sarzana 9; Ricami Fenice Pistoia e Baia Marinaio Cecina Li 6; Nottolini Lucca 3; Pallavolo Scandicci Fi 1.

Nella foto l’allenatore sarzanese Riccardo Giannini