Ocean Race, 11th Hour Racing Team e Malizia lottano per il primo posto

La Itajaí In Port Race si svolge venerdì pomeriggio

La Itajaí In Port Race si disputa venerdì pomeriggio alle 14.10 ora locale in Brasile (le 17.10 UTC) e 19.10 ora italiana.

Come seguire la Itajaì in Port Race

Le previsioni parlano di venti leggeri, che potrebbero rendere la prova impegnativa e ricca di variabili, su un campo di regata che si sviluppa vicino alle correnti del fiume Itajaí-Açu.

Dopo due In Port (Alicante e Città del Capo), la classifica vede 11th Hour Racing Team e Team Malizia a pari merito con 8 punti.

Team Holcim-PRB, vincitore a Città del Capo, è a tre punti di distanza.

Le In Port Race sono un evento a sé stante di The Ocean Race, ma la classifica è comunque rilevante.

E’ il meccanismo di spareggio nel tabellone generale della regata, quindi i risultati in questo caso sono importanti.

I team hanno navigato per due giorni nelle acque del frequentatissimo Ocean Live Park di Itajaí, offrendo agli ospiti un saggio della navigazione sugli IMOCA nelle prove di velocità pro-am.

Biotherm è rientrato all’inizio di mercoledì dopo un alaggio imprevisto a causa di un detrito impigliato intorno alla chiglia, ma è tornato in acqua la sera stessa, senza aver subito alcun danno. Dopo un’ispezione e alcuni piccoli interventi, la barca è tornata in acqua giovedì.

I due giorni di prove di velocità pro-am hanno rappresentato un gradito ritorno alla vela competitiva dopo la sosta più lunga della regata.

“Le In Port Race Series sono importanti come spareggio, ma ogni volta che siamo in acqua vogliamo regatare e teniamo al risultato finale”, ha dichiarato Simon Fisher, velista di 11th Hour Racing Team. “La prendiamo molto sul serio. Ad essere onesti, anche in queste regate pro-am, tutti vogliamo fare bene”.

“Potrebbe essere una giornata difficile”, ha proseguito, anticipando le condizioni previste per venerdì. “C’è molta corrente in uscita dal fiume e le previsioni indicano una buona intensità del vento di mare, ma potrebbe essere un po’ in ritardo nella costruzione, perciò la giornata potrebbe essere interessante”.

Classifica delle In Port Race Series

1 11th Hour Racing Team – 8 punti

2 Team Malizia – 8 punti

3 Team Holcim – PRB – 5 punti

4 GUYOT environnement – Team Europe – 4 punti

5 Biotherm – 3 punti