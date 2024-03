Nord africano tenta il furto di birre e minaccia titolare: denunciato

È stato denunciato dalla Squadra Mobile della Questura della Spezia un nordafricano autore di una rapina impropria compiuta il mese scorso all’interno di un supermercato cittadino.

Alla fine del mese di gennaio un giovane cittadino nord africano, alto e corpulento, era entrato in un supermercato del centro città, fingendo di fare la spesa.

Dopo aver nascosto 9 bottiglie di birra sotto al giubbotto, invece, oltrepassava le casse senza pagare.

Fermato prima che lasciasse il negozio, anziché restituire la merce, il giovane, per guadagnarsi la fuga spingeva violentemente il responsabile del punto di vendita e, per impedire che questi lo seguisse, lo minacciava brandendo una delle bottiglie di birra in vetro appena sottratte.

Con quest’azione violenta riusciva ad allontanarsi indisturbato con la refurtiva.

Raccolta la denuncia formalizzata dal direttore del supermercato ed acquisite tutte le immagini disponibili delle telecamere di sicurezza private e pubbliche, gli agenti della Squadra Mobile riuscivano ad identificare l’autore del reato per un trentaduenne cittadino marocchino, senza fissa dimora, già gravato da precedenti specifici ed irregolare sul Territorio Nazionale.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia per rapina impropria, aggravata dall’uso di violenza e minaccia.

La posizione del cittadino marocchino è ora anche al vaglio del locale Ufficio Immigrazione, per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di specifica competenza.