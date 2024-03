Questa mattina, a causa del maltempo, un grosso albero è caduto in via Sant’Alberto a Sestri Ponente impedendo il passaggio in entrambi i sensi ed interessando una linea elettrica.

I Vigili del Fuoco, anche grazie all’uso dell’autoscala, hanno provveduto al taglio e hanno liberato sia la linea elettrica che il traffico veicolare.

Sul posto la polizia locale che ha regolato il traffico della zona.

