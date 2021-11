Nazionale, Olimpico vestito d’Azzurro per spingere l’Italia in Qatar

Un Olimpico pieno di tifosi spingerà la Nazionale dell’Italia verso l’obiettivo della qualificazione al Mondiale in Qatar 2022.

Sale la febbre azzurra per la partita dell’Italia con la Svizzera di venerdì prossimo, in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Seppur senza il massimo della capienza dell’impianto capitolino a propria disposizione, la nostra nazionale potrà contare sull’apporto di oltre 50mila tifosi. La struttura sarà sold out (in base al limite fissato al 75%): restano appena 2000 tagliandi per non perdersi una gara chiave per la qualificazione dei ragazzi di Roberto Mancini al Mondiale del 2022. I residui biglietti potranno essere acquistati dalle ore 10 di domani presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it.