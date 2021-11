FREAKS OUT Regia Gabriele Mainetti Giovedì 11 novembre 2020, ore 20.00. Circuito AMERICA Genova, via Colombo 11, Genova tel. 010 4559703. Con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto. Drammatico, Italia – Belgio, 2021 – Durata 141’.

Gabriele Mainetti, vincitore del David di Donatello nel 2016 come miglior regista esordiente per il film “Lo chiamavano Jeeg Robot”, giovedì 11 novembre 2021 (ore 20.00) sarà al cinema America (via Colombo 11, Genova) per presentare il suo film “Freaks Out”. Oltre a introdurre la proiezione, al termine il regista sarà protagonista di un incontro moderato dal giornalista e critico cinematografico Dario Vassallo.

Presentato alla 78ª Mostra del Cinema di Venezia, “Freaks Out” racconta la storia di quattro amici. Roma, 1943: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria) e Mario (Giancarlo Martini) vivono come fratelli nel circo di Israel (Giorgio Tirabassi). Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.



«”Freaks Out” – ha dichiarato il regista Gabriele Mainetti – nasce da una sfida: ambientare sullo sfondo della pagina più cupa del Novecento un film che fosse insieme un racconto d’avventura, un romanzo di formazione e – non ultima – una riflessione sulla diversità. Per farlo ci siamo avvicinati alla Roma occupata del 1943 con emozione e rispetto, ma allo stesso tempo abbiamo dato libero sfogo alla fantasia: sono nati così i nostri quattro freak, individui unici e irripetibili, protagonisti di una Storia più grande di loro.

Dopo “Lo chiamavano Jeeg Robot”, con il soggettista e sceneggiatore Nicola Guaglianone, ci siamo domandati “e adesso che facciamo, di altrettanto fico?”. Un sequel era fuori discussione, e così abbiamo iniziato a buttare giù alcune idee, guidati da un’unica, grande domanda: “Tu cosa vorresti fare?”. Perché un film deve nascere prima di tutto dalla passione, non da un calcolo».



