Nazionale, Mancini: Abbiamo tre partite da giocare e vincere

Mancini suona la carica in vista del prossimo impegno in casa contro la Lituania da non fallire per gli azzurri nella rincorsa al mondiale del 2022 che si svolgerà in Qatar.

“Abbiamo tre partite da giocare, se le vinciamo tutte e tre siamo qualificati”. Così il c.t. Roberto Mancini alla vigilia della partita dell’Italia contro la Lituania a Reggio Emilia. Nella corsa delle qualificazioni al Mondiale in Qatar, gli azzurri hanno frenato il ritmo ma Mancini non dispera: “Siamo dispiaciuti di aver perso 4 punti, ma questo è il calcio. I ragazzi devono stare tranquilli”. Poi un’indicazione sulla formazione di domani: “Sensi potrebbe giocare”.