Nazionale, l’ex Ventura punta sui ragazzi di Mancini

L’ex CT Azzurro Ventura ha fatto il punto del campionato cadetto dove il Genoa cerca di piazzare i colpi necessari per tornare velocemente in serie A senza i play off.

“Il Cagliari, col Genoa, ha la rosa migliore. Ma la B è un campionato a parte, dove il Pisa, finalista dei playoff lo scorso anno, ora è ultimo. Un campionato dove non si possono fare pronostici e dove chi arriva da retrocesso deve fare in fretta a calarsi in questa nuova realtà. Cagliari e Genoa sono le due grandi favorite. Poi una sorpresa, magari il Bari, visto che vivo qui”.