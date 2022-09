Entella, Volpe: Pari di Gubbio importante per ripartire

Un punto importante, arrivato in un momento e in un campo difficile quello ottenuto da Volpe e la sua Entella a Gubbio nel week end appena trascorso.

“È un punto da cui ripartire, arrivato dopo due sconfitte, oggi siamo partiti un po’ timorosi ma abbiamo dimostrato di avere un’anima. Abbiamo reagito alle difficoltà, ci siamo difesi tutti con le unghie e con i denti. Sapevamo l’importanza del risultato, è stata affrontata con maturità, magari non saremo stati belli ma era fondamentale dare un segnale a noi stessi”.

“Il Gubbio è una squadra forte che è partita molto bene e che non ha mai perso. Questo è un campo difficile, tutti faranno fatica a fare risultato. Voglio sottolineare la prestazione di Reali. Un giovane cresciuto qui da noi che in un momento di difficoltà per la squadra ha fatto una partita straordinaria. La squadra ha messo in campo grande spirito di sacrificio, impegno e abnegazione. È stato un bel segnale”.

“La prossima partita sarà importante, come tutte, dovremo cercare di riprendere il nostro cammino con questo spirito e con questo atteggiamento”.