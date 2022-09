Ungheria-Italia 0-2, Mancini: Risultato figlio del gruppo

Commento del CT Azzurro Mancini sulla vittoria ottenuta sull’Ungheria.

“Abbiamo fatto benissimo per 70 minuti, ma gli ultimi 20 non mi sono piaciuti per niente. Sono contentissimo di quei 70 minuti, ma poi abbiamo perso il controllo sul finale. Ci siamo fatti schiacciare, non siamo usciti dalla nostra metà campo. C’è da rivedere tanto di questi ultimi minuti”. Così ha esordito Mancini nel suo intervento”.

“Importante aver raggiunto la qualificazione alle Final Four, per la seconda volta, però la partita (così com’è) rimane”. Un ct che è apparso incontentabile, nonostante il traguardo raggiunto: “Amarezza sì, ma me la lascerò scivolare via, perché i ragazzi sono stati bravi a rimettere in piedi un gruppo, ripartendo da una situazione difficile. Questi ragazzi hanno dei valori, bisogna lavorarci”.