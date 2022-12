Mondiali Qatar 2022: out la Germania, avanti Spagna e Giappone

Una vittoria con due gol di scarto, ma inutile per il passaggio del turno. La Germania vince 4-2 contro la Costa Rica, ma per via del ko della Spagna i tedeschi nella fase a gironi dei Mondiali vengono eliminati, ancora una volta.

La Germania è scesa in campo con un unico obiettivo, vincere segnando più gol possibili. Due le occasioni sciupate – clamoroso il colpo di testa uscito per questione di centimetri di Muller – prima di trovare il gol in buca d’angolo sul colpo di testa di Gnabry, servito con un cross morbido di Raum dalla corsia mancina. Il primo squillo della Costa Rica è arrivato alla mezz’ora, ma Campbell non e’ riuscito a trovare l’impatto con la sfera all’altezza del dischetto. Nella parte finale del primo tempo i tedeschi hanno sprecato opportunità a ripetizioni, la Costa Rica ne ha approfittato con Fuller, abile a sfruttare la follia difensiva di Rudiger: decisivo l’intervento di Manuel Neuer – il portiere con piu’ partite in Coppa del Mondo con 19 presenze -, attento a deviare la conclusione in calcio d’angolo

Fuori ai gironi per la seconda volta di fila

La Germania non è riuscita così a superare la fase a gironi per la seconda volta consecutiva ai Mondiali, mentre aveva superato il primo turno in ciascuno dei precedenti 16 tornei dal 1954. Un trend negativo che fa decisamente male ai tedeschi.