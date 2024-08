Bassetti: stop allenamenti nella Senna. Becchi: non tuffatevi possono dirlo solo i non vaccinati

Olimpiadi di Macron. Oggi il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del S. Martino di Genova, ha dichiarato che “gli italiani fanno benissimo a non andare ad allenarsi nel campo di gara nella Senna. Così riducono al minimo il rischio e ci vanno solo per la gara”. Il prof. Bassetti ha quindi approvato la scelta del team dei nuotatori azzurri di rinunciare alle prove nel fiume di Parigi, spiegando i rischi per gli sportivi che devono sfidarsi “in quelle acque inquinate, dove può esserci di tutto: batteri, virus, funghi e protozoi di qualunque tipo”.

I virologi di grido sono disoccupati. Niente Tv più e sui giornali poco spazio. Sui social network vengono derisi e trattati a male parole. E allora ecco il riciclo.

Nuotare nella Senna fa male e poiché lo dicono loro allora bisogna crederci. Nelle acque inquinate ci può essere di tutto: meglio evitarle.

Un vaccino che non è un vaccino e che procura morti e malattie invece è un vero toccasana?

Questi virologi non sono coerenti: avrebbero dovuto proporre non di non nuotare nella Senna, ma di farsi qualche vaccinazione prima di tuffarsi.

E invece dicono di non tuffarsi che è come dire non vaccinatevi.

Non tuffatevi lo possono soltanto dire i non vaccinati. Tutti gli altri dovrebbero proporre un vaccino contro i virus della Senna. Prof. Paolo Becchi