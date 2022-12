Genoa-Cittadella, l’arbitro è Pairetto di Nichelino

Designati gli arbitri del prossimo turno di serie B del fine settimana.

La partita allo “Stadio Ferraris” tra Genoa e Cittadella, valida per la 15ma giornata e in programma domenica alle ore 15, è stata affidata alla direzione arbitrale di Luca Pairetto appartenente alla sezione A.I.A. di Nichelino. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Matteo Bottegoni (sezione di Terni) e Alessandro Cipressa (sezione di Lecce). Nel ruolo di quarto ufficiale è stato designato Matteo Gualtieri della sezione di Asti. La video assistenza sarà curata dall’arbitro Vmo Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo, in collaborazione con l’arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina.