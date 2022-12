Mondiali 2022, l’analisi: soffre il calcio europeo in Qatar

I primi Mondiali invernali stanno emettendo le prime sentenze della fase a gironi ed in Qatar si sta verificando qualcuno di eccezionale.

Le eliminazioni di alcune big sta però facendo emergere alcuni dubbi sulla scelta FIFA di una rassegna in un momento particolare della stagione sportiva dei principali campionati di calcio.

Germania e Belgio fuori ai gironi, la Spagna zoppicante, testimoniano una difficoltà delle grandi Europee in una rassegna irridata dove anche la Francia non ha trionfato a piene mani come tutti si aspettavano.

Inoltre gli exploit di Marocco, Arabia, Giappone fanno capire come questo Mondiale sia davvero particolare. E non può essere un caso. Forse il calendario sta penalizzando il calcio europeo rispetto ad altre realtà e finalmente, dopo 20 anni, potrebbe esserci nuovamente una Nazionale Campione del Mondo non proveniente dal Vecchio Continente, dopo i trionfi dell’Italia (2006), Spagna (2010), Germania (2014) e Francia (2018).

