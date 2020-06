Mezzi dei Vigili del fuoco in via Giannelli e mezzo della Capitaneria in mare

Un ragazzo risulta disperso in mare davanti alla spiaggia di Murcarolo tra Quinto e Nervi, altri due salvati

Problemi a Genova Quinto all’altezza di via Giannelli dove la circolazione sta procedendo a rilento e a senso unico alternato per la presenza di diversi mezzi delle forze dell’ordine ed un’ambulanza.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco con i sommozzatori, la Polizia, i Carabinieri e la Polizia locale mentre in mare è presenta un mezzo della Capitaneria di porto che sta percorrendo un tratto di mare. Il che non fa pensare niente di bello.

Il mare, dopo il maltempo di ieri, non è calmo, ciò malgrado, complice la bella giornata, in tanti ne hanno approfittato per andare in spiaggia e fare un bagno.

Non si sa ancora nulla di certo, ma alcune persone presenti hanno avanzato l’ipotesi che, proprio il mezzo della Capitaneria, stia effettuando una ricerca in mare.

Aggiornamento

Purtroppo quello che avevamo paventato, corrisponde al vero.

Un ragazzo risulta disperso in mare davanti alla spiaggia di Murcarolo tra Quinto e Nervi.

Il giovane stava facendo il bagno con un amico quando si è trovato in difficoltà a causa di onde alte.

Nel mentre un giovane bagnino fuori servizio che ha assistito alla scena, si è tuffato e ha raggiunto i ragazzi.

I sommozzatori sono riusciti a salvare uno dei giovani e il bagnino, che nel frattempo era riuscito a tenerlo a galla. I vigili del fuoco della Gadda li hanno recuperati e poi trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino e al Galliera.

Il ragazzo avrebbe un principio di ipotermia ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Attualmente sono in corso le ricerche del secondo ragazzo.