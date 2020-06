Recuperato il corpo senza vita del ventenne annegato ieri a Quinto | Video

Purtroppo è stato recuperato senza vita il ventenne di Genova scomparso ieri pomeriggio davanti alla spiaggia di Murcarolo mentre stava facendo il bagno con due amici.

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere poco distante dalla spiaggia.

Il giovane, padre italiano e madre marocchina, abitava a Genova e si era tuffato per fare il bagno nonostante il mare fosse agitato con degli amici, coetanei.

Purtroppo una volta che si è tuffato lui ed un amico si sono trovati in difficoltà non riuscendo più a rientrare.

Dalla spiaggia è partito l’allarme con un altro giovane, un 18enne, esperto nuotatore, che ha tenuto a galla uno dei due.

Poi c’è stato l’intervento dei vigili Vigili del Fuoco che tramite un mezzo della ‘Gadda’ ed un elicottero insieme agli uomini del 118, hanno recuperato il 18enne del 2002 ed uno degli amici, Joubari, un ragazzo marocchino del ’99 abitante a Novi Ligure.

Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso al San Martino e al Galliera, uno in ipotermia, ma non sono in pericolo di vita.

Mezzi dei Vigili del fuoco in via Giannelli e mezzo della Capitaneria in mare

Murcarolo, fa il bagno tra le onde: disperso. Salvato l’amico e un bagnino genovese