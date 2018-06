Meteo, settimana stabile e soleggiata: temperature in aumento | Video

La Liguria si avvia verso una settimana stabile e soleggiata con temperature in graduale aumento per effetto di una decisa rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa Occidentale; tuttavia il passaggio di alcuni disturbi in quota favorisce temporali sparsi nell’interno nelle ore centrali di Domenica e Lunedì.

Le previsioni di Arpal per oggi, domenica 17 giugno 2018.

Il transito di un debole disturbo in quota comporta cieli velati al mattino e instabilità sui rilievi nelle ore centrali con possibili fenomeni termoconvettivi sparsi d’intensità fino a moderata, più probabili nell’entroterra imperiese e genovese; non si escludono locali deboli sconfinamenti al pomeriggio sulla costa, dove comunque il cielo si presenta in prevalenza poco nuvoloso.

Umidità: su valori medi. Venti: in prevalenza deboli in regime di brezza, locali rinforzi pomeridiani lungo la costa. Mare: poco mosso.

Domani, lunedì 18 giugno 2018.

Seppure in un contesto relativamente secco per effetto della ventilazione settentrionale, il transito di un nuovo disturbo in quota da nordovest favorisce lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi di debole, al più moderata intensità, più probabili nelle ore centrali sui versanti padani e nell’entroterra di Levante; in prevalenza soleggiato con qualche passaggio nuvoloso sulla costa, dove però non si escludono locali piovaschi in sconfinamento dall’interno.

Umidità: su valori medi. Venti: settentrionali tra deboli e moderati. Mare: poco mosso, localmente mosso nell’estremo Levante. (nel video la situazione odierna a Boccadasse).