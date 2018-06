Due giovani volano sugli scogli a Sestri Levante, tragedia sfiorata

Erano circa le 2.30 di questa notte quando a Sestri Levante si è rischiata la tragedia. Due giovani all’uscita di una discoteca sono caduti negli scogli da una altezza di oltre tre metri.

Si tratta di un ragazzo di Sestri Levante e di una ragazza 19enne di Riva Trigoso che si sono incontrati fuori da un noto locale del porto di Sestri Levante e si sono appoggiati ad alcuni new jersey in plastica non riempiti di acqua messi a protezione di un cantiere per la posa della nuova passerella pedonale di via Queirolo.

I contenitori non hanno retto il peso e sono scivolati sugli scogli insieme ai due giovani.

Sul posto sono rapidamente giunti i vigili del fuoco di Chiavari, due ambulanze, i medici del 118 e i carabinieri di Sestri Levante.

La giovane ha dattuto il capo sugli scogli ed è risultata la più grave. Ha, infatti, riportato un trauma cranico e l’incrinatura di diverse costole ed è stata trasferita in codice rosso al San Martino di Genova.

Al San Martino è finito anche il giovane che se l’è cavata solo con qualche escoriazione.