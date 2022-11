Meta, WSJ: In vista un licenziamento di migliaia di persone

Attualmente Meta ha in tutto il mondo circa 87.000 dipendenti

Dopo l’annuncio dell’acquisto e del successivo taglio di dipendenti di Twitter, ecco arrivare la notizia di riduzione del personale presso un altro social americano o meglio presso un’altra azienda del settore.

Parliamo di Meta che controlla una ventina di aziende fra cui Facebook, Instagram e e WhatsApp e che, recentemente, alla fine di settembre, ha reso noto di avere in tutto il mondo ben 87.000 dipendenti.

La notizia arriva da una fonte di tutto rispetto, ovvero il Wall Street Journal.

Da quello che riporta il quotidiano si prevede che i licenziamenti riguarderanno molte migliaia di dipendenti con l’annuncio che dovrebbe arrivare già mercoledì.

I funzionari dell’azienda hanno già detto ai dipendenti di annullare i viaggi non essenziali a partire da questa settimana.

Per l’azienda di Zuckenberg si tratterebbe della prima grande riduzione di personale nei 18 anni di storia dell’azienda.

In percentuale sarebbe inferiore a quello di Twitter ma numericamente potrebbe essere il più grande fino ad oggi in una grande società tecnologica.

Meta, risultati finanziari piuttosto deludenti per gli investitori

Proprio pochi giorni fa Meta aveva comunicato i risultati finanziari dell’ultimo trimestre, che si erano rivelati piuttosto deludenti per gli investitori.

Con un 4% di calo delle entrate provenienti dalle pubblicità nel corso dell’ultimo trimestre, il secondo consecutivo in perdita, e il 27 ottobre le sue azioni avevano perso circa un quarto del loro valore sul mercato (-24,56 per cento).

Sul valore di mercato e sul fatturato di Meta avevano pesato gli investimenti dell’azienda nel metaverso, oltre alla crescente concorrenza di altri social network, per primo TikTok e un rallentamento degli investimenti degli inserzionisti, che iniziano a essere più cauti vista l’incertezza per il prossimo futuro.

Approfondimento sul WSJ: Facebook Parent Meta Is Preparing to Notify Employees of Large-Scale Layoffs This Week