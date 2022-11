Scooter sotto un camion in Lungomare Canepa: morta una donna

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente mortale in lungomare Canepa a Genova.

Per cause ancora in via di accertamento uno scooter è finito sotto un camion all’altezza dei Magazzini del Sale in direzione ponente.

Dalle prime informazioni la persona morta sarebbe una donna di circa 40 anni di cui ancora non si conoscono le generalità.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’auto medica, i vigili del fuoco e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i carabinieri.

Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno Giovanni Arena per coordinare le indagini della sezione infortunistica della polizia locale.

Si tratta del dodicesimo incidente mortale da inizio anno.

Il luogo dell’incidente (Facebook Maria Mittica)