Elon Musk: Ecco perché ho comprato Twitter

Lo scrive lui stesso sul noto social network dell’uccellino

L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è stata completata con la spesa dell’imprenditore statunitense di 44 miliardi dollari.

Ma perché Elon Musk ha comprato Twitter. Si è trattato di una speculazione? Di un capriccio? Di un’azione puramente commerciale. Sembra di no. Ci sarebbe davvero di più, ci sarebbe una visione etica della vita e della civiltà. Se non un vero e proprio progetto etico per aiutare l’umanità.

E’ lui stesso a spiegarlo, ieri, giovedì 27 ottobre 2022, con il Tweet sul social network dell’uccellino, intitolato “Cari inserzionisti di Twitter”.

A corroborar ei fatti, il tweet odierno e quasi liberatorio “The bird is freed” (l’uccello è liberato).

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Ecco cosa scrive sulla piattaforma social il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk

“Cari inserzionisti di Twitter. Volevo mettermi in contatto personalmente per condividere la mia motivazione nell’acquisizione di Twitter. Ci sono state molte speculazioni sul motivo per cui ho comprato Twitter e cosa penso della pubblicità.

La maggior parte di queste è stata sbagliata. Il motivo per cui ho acquisito Twitter è perché per il futuro della civiltà, è importante una piazza cittadina digitale comune, dove un’ampia gamma di credenze può essere dibattuta in modo sano, senza ricorrere alla violenza.

Attualmente è presente un grande pericolo che i social media sfocino nell’estrema destra e nell’estrema sinistra, che diventino camere d’eco alari che generano odio e divisione nella nostra società.

Nella ricerca incessante di clic, gran parte dei media tradizionali hanno alimentato e soddisfatto quegli estremi polarizzati, credendo che questo è ciò che porta i soldi, ma, nel fare così, viene persa l’occasione del dialogo.

Ecco perché ho comprato Twitter. Non l’ho fatto perché sarebbe facile. Non l’ho fatto fare più soldi. L’ho fatto per cercare di aiutare l’umanità, che amo. E lo faccio con umiltà, riconoscendo quel fallimento nel perseguire questo obiettivo che, nonostante i nostri migliori sforzi, diventa molto reale.

Detto questo, Twitter ovviamente non può diventare un paesaggio infernale libero per tutti, dove tutto può essere detto senza conseguenze!

Inoltre aderendo alle leggi del territorio, la nostra piattaforma deve essere pronta ed accogliente con tutti, (un luogo) dove puoi scegliere l’esperienza che desideri secondo le tue preferenze, dove poter scegliere, ad esempio, di vedere film o giocare ai videogiochi che vanno da tutte le età ad adulti”. L.B.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022