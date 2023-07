Mercato Spezia, arriva in prestito Cassata dal Genoa

Lo Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Genoa CFC il centrocampista Francesco Cassata, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato nel 1997 a Sarzana e cresciuto nello splendido scenario di San Terenzo, dopo aver inizialmente indossato la maglia delle giovanili aquilotte, Cassata si è messo in mostra nel vivaio dell’Empoli, per poi approdare alla Primavera della Juventus. L’esordio nel calcio professionistico arriva nella stagione 2016-2017 con la maglia dell’Ascoli, in Serie B, dove si mette subito in luce come uno dei giovani più interessanti della cadetteria, tanto che nella stagione 2017/2018 è il Sassuolo a spuntarla sulle pretendenti, facendolo esordire in Serie A a 20 anni e proprio con i neroverdi arriva anche la prima rete nella massima serie, siglata contro il Chievo il 04 aprile 2018. Nella stagione seguente, il passaggio al Frosinone, neopromosso in Serie A mentre a partire dal campionato 2019-2020 torna in Liguria, questa volta sponda Genoa, dove rimarrà per due stagioni e mezzo, per poi passare al Parma e nello scorso torneo cadetto alla Ternana, dove ha totalizzato 27 presenze e due assist.

Centrocampista dotato di grande corsa, fisicità e buoni tempi di inserimento, Cassata negli anni ha totalizzato ben 132 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia ed ora è pronto a vestire la maglia della sua città e dare fin da subito il proprio contributo alla causa dello Spezia Calcio.